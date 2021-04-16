Соседов отказался поздравлять с днём рождения Аллу Пугачёву

Музыкальный критик остался верен себе и воспользовался знаменательным поводом, чтобы в очередной раз задеть Примадонну.

15 апреля аккаунты звёзды пестрили поздравлениями. Деятели шоу-бизнеса спешили выразить своё восхищение и почтение именитой исполнительнице.

Сергей Соседов отметил, что не разделяет всеобщего ажиотажа вокруг Аллы Пугачёвой. Он убеждён, что певица уже не так популярна, как прежде.

"Совершенно ничего не хочу сказать. Никаких поздравлений. Для меня это никакое не событие. Для узкого круга почитателей, возможно, да, но не для меня", — отметил музыкальный критик.

Соседов уверяет, что разочаровался в Примадонне, так как она, по его мнению, создана "искусственно".

"Это было в прошлом. Когда-то всё было, но сейчас уже прошло. Ей было много воздано в своё время. Сейчас уже нет ничего. Пусть она приглашает свой узкий круг людей, как все мы зовём на свои дни рождения друзей и близких. Пусть отмечают, желают и так далее. Это раздувают СМИ", — выразил свою позицию Сергей Соседов в беседе с РИА ФАН.

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