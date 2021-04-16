Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стало известно, кому банки чаще всего отказывают в выдаче ипотеки
Депутат попросил сразу три ведомства объяснить подорожание яиц
Объём переводов из России достиг максимума с 2018 года
Проиграем не только мы: Зеленский об "СП-2" и "энергетической войне"
Стирка и уборка стимулируют работу мозга пожилых людей
Welt: борьба Запада и РФ может вылиться в подобие Карибского кризиса
Глава ОКР Поздняков обвинил США в непорядочности
"Автоваз" меняет руководство
Россияне назвали страны, по которым больше всего соскучились в пандемию

Соседов отказался поздравлять с днём рождения Аллу Пугачёву

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик остался верен себе и воспользовался знаменательным поводом, чтобы в очередной раз задеть Примадонну.

Соседов отказался поздравлять с днём рождения Аллу Пугачёву

15 апреля аккаунты звёзды пестрили поздравлениями. Деятели шоу-бизнеса спешили выразить своё восхищение и почтение именитой исполнительнице.

Сергей Соседов отметил, что не разделяет всеобщего ажиотажа вокруг Аллы Пугачёвой. Он убеждён, что певица уже не так популярна, как прежде.

"Совершенно ничего не хочу сказать. Никаких поздравлений. Для меня это никакое не событие. Для узкого круга почитателей, возможно, да, но не для меня", — отметил музыкальный критик.

Соседов уверяет, что разочаровался в Примадонне, так как она, по его мнению, создана "искусственно".

"Это было в прошлом. Когда-то всё было, но сейчас уже прошло. Ей было много воздано в своё время. Сейчас уже нет ничего. Пусть она приглашает свой узкий круг людей, как все мы зовём на свои дни рождения друзей и близких. Пусть отмечают, желают и так далее. Это раздувают СМИ", — выразил свою позицию Сергей Соседов в беседе с РИА ФАН.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Соседов в шоке от Аллы Пугачевой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Оппозиция хочет зарплату
Соседов отказался поздравлять с днём рождения Аллу Пугачёву
Стало известно, кому банки чаще всего отказывают в выдаче ипотеки
Как не промахнуться с выбором домашнего питомца
Депутат попросил сразу три ведомства объяснить подорожание яиц
Разин не признаёт победы над ним Леры Кудрявцевой в суде
Объём переводов из России достиг максимума с 2018 года
Мигранты могут вытеснить россиян с рынка
Проиграем не только мы: Зеленский об "СП-2" и "энергетической войне"
Стирка и уборка стимулируют работу мозга пожилых людей
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников