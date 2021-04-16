Галкин рассказал о "вредной" традиции дня рождения Пугачёвой

Стало известно об обязательном ритуале, без которого не обходится ни один праздник Примадонны.

Алла Пугачёва вчера отметила 72-й день рождения. С утра певицу окружили заботой и вниманием супруг Максим Галкин и дети — Лиза и Гарри.

Праздничным атрибутом стал красивейший трёхярусный торт с украшением из ягод, однако, как оказалось, торт был не главным угощением в знаменательный день.

Звёздное семейство начало завтрак с поедания особенных пирожков, которые готовит Алле Борисовне женщина по имени Оксана.

Об этой доброй традиции рассказал в своём Instagram Максим Галкин.

"Раз в год, на день рождения Аллы, Оксана ей печёт "вредные" пирожки, вкусные, — отметил юморист, демонстрируя блюдо с аппетитной выпечкой.

Подписчики отмечают, что в семье исполнительницы царят очень милые традиции, делающие их семейное гнёздышко особенно тёплым и уютным.

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