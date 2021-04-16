В Минске начался судебный процесс по делу Тимы Белорусских

Исполнителя хитов "Незабудка" и "Витаминка" судят по статье о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.

Как сообщает Пятый канал, в Минске началось заседание по делу исполнителя Тимы Белорусских. Артиста подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Следствие склоняется к тому, что к делу причастен также один из знакомых певца.

Неприятная история началась в январе 2021 года. Представители наркоконтроля при обыске исполнителя в одном из клубов Минска нашли у него 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма неустановленного белого порошка. Позднее экспертиза показала, что это был амфетамин.

Белорусских предъявили обвинение в незаконном хранении, а также употреблении наркотических веществ.

Исполнитель свою вину признал. Суд учтёт то обстоятельство, что у артиста не было цели сбывать наркотические вещества. Певцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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