Макеева ответила на обвинения в том, что увела мужчину из семьи

Роман Анастасии Макеевой с бизнесменом Романом Мальковым вызвал бурную реакцию общественности: актриса выходит замуж за отца четверых детей, который сделал ей предложение на сцене театра.

Интернет-моралисты яростно атакуют артистку, обвиняя её в том, что она разрушила чужую семью, в которой воспитываются маленькие дети.

Макеевой подобные нападки очень надоели. Роковая красотка не выдержала критики и попросила фолловеров в Instagram держать своё мнение при себе.

Роман Мальков настолько очарован актрисой, что забыл о своей жене Светлане и четверых детях. Развод уже назначен, однако Мальков до сих пор официально состоит в браке. Именно это служит поводом для упрёков Макеевой.

"Ваше мнение обо мне вы можете оставить при себе. Моя жизнь от вашего лая не изменится, а вот себе воздух вы попортили. Я не обязана быть для вас хорошей или плохой, безгрешные вы мои судьи!" — написала в ответ на обвинения актриса.

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