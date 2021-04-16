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Кудрявцева одержала победу в суде над Андреем Разиным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Секрет на миллион" выиграла дело против продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.

Кудрявцева одержала победу в суде над Андреем Разиным

О радостном событии Лера Кудрявцева сообщила в своём Instagram-аккаунте.

"Тверской районный суд удовлетворил иск Леры Кудрявцевой", — делится Кудрявцева новостью с подписчиками.

Телеведущая объяснила, что с продюсера "Ласкового мая" будет взыскана компенсация морального вреда в сумме 300 тыс. рублей.

Судебное противостояние Кудрявцевой и Разина началось после того, как продюсер в одном из интервью нелестно отозвался о телеведущей.

Он утверждал, что Лера якобы вела безнравственный образ жизни и таким образом познакомилась со своим мужем — барабанщиком из группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Он также обвинял Кудрявцеву в том, что она якобы бросила своего сына Жана.

Телеведущая посчитала, что Разин нанёс вред её репутации и решила искать защиты у закона. 

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Андрей Разин проиграл суд Лере Кудрявцевой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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