Скопинский маньяк посетовал, что встреча с Собчак вышла ему боком

Виктор Мохов пожалел о том, что дал интервью журналистке.

Как сообщает Telegram-канал Mash, человек, которого называют Скопинским маньяком, объяснил, что его оштрафовали "из-за Ксении Собчак".

Полиция стала инициатором ужесточения мер административного надзора в отношении Мохова.

Представители правопорядка ходатайствовали, настивая на том, чтобы ограничить общение отбывшего наказание преступника с журналистами.

Ранее Мохов получил штрафную квитанцию за несоблюдение административного надзора. Сумма штрафа составила 1 200 рублей.

Суд частично удовлетворил иск полиции. Мохову предписали являться в отдел полиции для регистрации четыре раза в месяц. Остальные просьбы полиции были оставлены судом без внимания.

"Он (суд) без моего присутствия. Мне сказали, чтобы я не ходил. "Мне из-за Ксении Собчак нарушение записали. И штраф, и нарушение", — цитирует слова Мохова Telegram-канал Mash.

Особенное возмущение публики вызвало заявление Мохова о том, что он снова займётся одной из своих жертв.

"Надо опять мне заняться ею", — говорит Мохов в фильме Собчак.

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