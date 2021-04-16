Виктор Мохов пожалел о том, что дал интервью журналистке.
Как сообщает Telegram-канал Mash, человек, которого называют Скопинским маньяком, объяснил, что его оштрафовали "из-за Ксении Собчак".
Полиция стала инициатором ужесточения мер административного надзора в отношении Мохова.
Представители правопорядка ходатайствовали, настивая на том, чтобы ограничить общение отбывшего наказание преступника с журналистами.
Ранее Мохов получил штрафную квитанцию за несоблюдение административного надзора. Сумма штрафа составила 1 200 рублей.
Суд частично удовлетворил иск полиции. Мохову предписали являться в отдел полиции для регистрации четыре раза в месяц. Остальные просьбы полиции были оставлены судом без внимания.
"Он (суд) без моего присутствия. Мне сказали, чтобы я не ходил. "Мне из-за Ксении Собчак нарушение записали. И штраф, и нарушение", — цитирует слова Мохова Telegram-канал Mash.
Особенное возмущение публики вызвало заявление Мохова о том, что он снова займётся одной из своих жертв.
"Надо опять мне заняться ею", — говорит Мохов в фильме Собчак.
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