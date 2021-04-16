Леонид Агутин перечислил существенные минусы шоу "Голос"

Певец, который несколько сезонов подряд выступал в роли наставника на популярном проекте, сравнил шоу с футбольным матчем.

Леонид Агутин отметил, что преимуществом в проекте обладают те участники, которые поют громче других.

Музыкант посетовал на то, что каждый зритель считает себя экспертом в песенном соревновании, в то время как аудитория видит лишь шоу.

"В результате соревнуются те, кто поет громче. То есть ценится не просто исполнительское мастерство, а именно вот так называемый вокал, в котором, на самом деле, никто ничего не понимает", — сказал Агутин в Youtube-шоу "Личные связи" .

Бывший член жюри "Голоса" увидел, что после завершения проекта об участниках шоу быстро забывают. Редкостью является, если кто-нибудь из конкурсантов добивается заметных успехов в музыке.

"А нравятся людям обычно песни — вне зависимости от того, кто громче поет, тише. У кого вокал поставлен лучше, кто владеет головным регистром и диафрагмой. Люди ни черта в этом не понимают. Людям просто либо нравится, либо нет", — заключил Леонид Агутин.

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