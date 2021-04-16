Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В подмосковной Апрелевке построят детский сад на 130 мест
Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ
Аксаков предложил повысить утилизационный сбор
В России создадут вакцину от коронавируса в виде йогурта
Мишустин в Минске: о чём пообщаются два премьера
Голикова уточнила, когда могут снять "ковидные" ограничения
Скачок промпроизводства в марте не смог "перебить" квартальный спад
Происхождение жителей Океании установили учёные-генетики
США не пустили российского хоккеиста на чемпионат мира

Леонид Агутин перечислил существенные минусы шоу "Голос"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец, который несколько сезонов подряд выступал в роли наставника на популярном проекте, сравнил шоу с футбольным матчем.

Леонид Агутин перечислил существенные минусы шоу "Голос"

Леонид Агутин отметил, что преимуществом в проекте обладают те участники, которые поют громче других.

Музыкант посетовал на то, что каждый зритель считает себя экспертом в песенном соревновании, в то время как аудитория видит лишь шоу.

"В результате соревнуются те, кто поет громче. То есть ценится не просто исполнительское мастерство, а именно вот так называемый вокал, в котором, на самом деле, никто ничего не понимает", — сказал Агутин в Youtube-шоу "Личные связи" .

Бывший член жюри "Голоса" увидел, что после завершения проекта об участниках шоу быстро забывают. Редкостью является, если кто-нибудь из конкурсантов добивается заметных успехов в музыке.

"А нравятся людям обычно песни — вне зависимости от того, кто громче поет, тише. У кого вокал поставлен лучше, кто владеет головным регистром и диафрагмой. Люди ни черта в этом не понимают. Людям просто либо нравится, либо нет", — заключил Леонид Агутин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

АГУТИН НЕ ВЕРИТ, что так можно петь в 7 лет Браво!!! Голос дети
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В подмосковной Апрелевке построят детский сад на 130 мест
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ
Аксаков предложил повысить утилизационный сбор
В России создадут вакцину от коронавируса в виде йогурта
Леонид Агутин перечислил существенные минусы шоу "Голос"
Мишустин в Минске: о чём пообщаются два премьера
Киркоров оставил без внимания день рождения Пугачёвой
Голикова уточнила, когда могут снять "ковидные" ограничения
Скачок промпроизводства в марте не смог "перебить" квартальный спад
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Экономика и бизнес
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха
Бывший СССР
США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников