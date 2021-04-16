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Киркоров оставил без внимания день рождения Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Король российской эстрады не поздравил публично свою именитую экс-супругу.

Киркоров оставил без внимания день рождения Пугачёвой

После развода Алла Пугачёва и Филипп Киркоров сумели сохранить добрые отношения.

Звёзды хорошо общались и часто виделись на светских мероприятиях.

Алла Борисовна счастлива в браке с Максимом Галкиным. Этот союз публикой сначала был встречен с недоверием, однако теперь звёздные супруги умиляют поклонников своими прочными и трогательными отношениями.

В последнее время множатся слухи, что между Филиппом Бедросовичем и Аллой Борисовной пробежала чёрная кошка.

Подтверждением того, что в общении между экс-супругами не всё гладко является то, что Пугачёва и Киркоров отписались друг от друга в Instagram.

Есть предположение, что причиной раздора звёзд стали расхождения в политических взглядах.

Филипп Киркоров активно поддерживает существующую политическую власть, а Алла Борисовна якобы сочувствует представителям оппозиции.

Дополнительным поводом для слухов о ссоре экс-супругов стало то, что Филипп Бедросович проигнорировал 72-й день рождения Примадонны.

Поздравительный пост в адрес Пугачёвой 15 апреля в Instagram-аккаунте короля российской эстрады так и не появился.

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Филипп Киркоров - Зайка моя
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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