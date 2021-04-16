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Сын Алибасова прокомментировал иск Федосеевой-Шукшиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР требует, чтобы Бари Алибасов-младший выплатил ей миллион рублей.

Сын Алибасова прокомментировал иск Федосеевой-Шукшиной

Лидию Федосееву-Шукшину оскорбили слова сына её экс-супруга, который называл её "сумасшедшей старухой", "овощем" и "таджичкой".

Актриса считает, что наследник продюсера задел её честь и достоинство.

Алибасов-младший в беседе с Пятым каналом воспринял судебные претензии Лидии Николаевны как попытку залезть "в алибасовский кошелек".

Кроме того, он отнёсся к экс-супруге отца как к попрошайке, которой нужна милостыня.

"После того как она разошлась с отцом, видимо, жить ей вообще не на что", — предположил Алибасов-младший в интервью Пятому каналу.

Бари-младший отметил, что его также оскорбляла дочь актрисы Ольга Шукшина, поэтому тоже может претендовать на компенсацию.

"Ну вы сами понимаете, что если это оскорбление, то я как человек, который словом владеет достаточно неплохо, никогда не позволяю себе в прямом эфире различные слова, за которые меня можно привлечь к ответственности. Никогда честь и достоинство не оскорбляю. Но другое дело, что делает Оля Шукшина и окружение Лиды. Я с них смогу получить в десятки раз больше за все оскорбления, которые были в мой адрес и в адрес моего отца", — уверил Алибасов-младший.

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"Лидия Николаевна - овощ!" - Бари Алибасов-младший вышел из себя
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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