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Пугачева рассказала, что думает о Маниже

Шоу-бизнес

Свой комментарий о певице Маниже и песне «Russian Woman», которые будут представлять Россию на «Евровидении-2021», дала примадонна российского шоу-биза Алла Пугачева.

В эфире Youtube-шоу "Музыкалити" она сказала, что Манижа – «личность», а песня как раз для конкурса».

"Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным", — резюмировала певица.

Всемирный конкурс, напомним, состоится 18-22 мая в Роттердаме.

Ранее в интервью западным СМИ Манижа рассказала, почему считает себя «настоящей русской женщиной» и чего хочет добиться своей деятельностью.

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Кто она, таджичка, которая представит Россию на Евровидении
Автор: Михаил Закурдаев
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