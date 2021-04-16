Бывшая жена народного артиста СССР отправилась на Ваганьковское кладбище в сопровождении журналистов.
Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прибралась на могиле звезды под прицелами видеокамер.
Пианистка решила сделать уборку перед главным православным праздником — Пасхой.
Представители прессы с радостью запечатлели этот момент.
На видео, которое разместили в Instagram-аккаунте издания "Дни. ру", бывшая жена Армена Борисовича Джигарханяна в кружевной юбке и меховой жилетке старательно протирает деревянный крест.
Женщина надела резиновые перчатки, полила водой асфальт у могилы и почистила его щёткой.
Подписчикам портала показалось, что Виталина ухаживает за могилой экс-супруга для публики.
Другие заступились за Виталину и отметили, что она имеет право приходить на могилу к бывшему мужу и наводить на ней порядок.
"Показуху устроила";
"Пусть памятник ему поставит — за это уважуха будет";
"Наводить порядок приходят не в такой одежде: с веником, граблями, ведром с водой, пакетами для мусора. Все это показуха. Влажной салфеткой протёрла и всё. Печально", — комментировали увиденное интернет-пользователи.
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