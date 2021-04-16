Цымбалюк-Романовская убралась на могиле Джигарханяна "на камеру"

Бывшая жена народного артиста СССР отправилась на Ваганьковское кладбище в сопровождении журналистов.

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прибралась на могиле звезды под прицелами видеокамер.

Пианистка решила сделать уборку перед главным православным праздником — Пасхой.

Представители прессы с радостью запечатлели этот момент.

На видео, которое разместили в Instagram-аккаунте издания "Дни. ру", бывшая жена Армена Борисовича Джигарханяна в кружевной юбке и меховой жилетке старательно протирает деревянный крест.

Женщина надела резиновые перчатки, полила водой асфальт у могилы и почистила его щёткой.

Подписчикам портала показалось, что Виталина ухаживает за могилой экс-супруга для публики.

Другие заступились за Виталину и отметили, что она имеет право приходить на могилу к бывшему мужу и наводить на ней порядок.

"Показуху устроила"; "Пусть памятник ему поставит — за это уважуха будет"; "Наводить порядок приходят не в такой одежде: с веником, граблями, ведром с водой, пакетами для мусора. Все это показуха. Влажной салфеткой протёрла и всё. Печально", — комментировали увиденное интернет-пользователи.

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