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Ургант пошутил над Бузовой, которая стала членом жюри КВН

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале прокомментировал новость о том, что Ольга Бузова теперь будет судить кавээнщиков из Высшей лиги.

Ургант пошутил над Бузовой, которая стала членом жюри КВН

Бузова, которая отказалась вести реалити-шоу "Дом-2", с радостью села за столик жюри КВН.

"Ей надо адаптироваться. Ольге нужно плавно входить. Всё-таки для неё это необычная среда", — выразил своё мнение Ургант.

По мнению Ивана, рядом с местом Бузовой нужно будет разводить небольшой костёр по аналогии с лобным местом в "Доме-2". Участники телестройки именно у костра решали, кого стоит выгнать из шоу.

"На нём Гусман может жарить шпикачки", — посоветовал ведущий.

Ургант предполагает, что теперь в КВН придётся поменять и систему оценок, так как Ольге для выражения всех чувств необходимы эмодзи.

"Единственное пожелание от Оли: делать выступления по 15 секунд, чтобы они помещались в сторис Instagram", — продолжал язвить Иван.

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ШОК!!!! Ольга Бузова стала членом жюри КВН!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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