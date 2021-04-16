Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале прокомментировал новость о том, что Ольга Бузова теперь будет судить кавээнщиков из Высшей лиги.
Бузова, которая отказалась вести реалити-шоу "Дом-2", с радостью села за столик жюри КВН.
"Ей надо адаптироваться. Ольге нужно плавно входить. Всё-таки для неё это необычная среда", — выразил своё мнение Ургант.
По мнению Ивана, рядом с местом Бузовой нужно будет разводить небольшой костёр по аналогии с лобным местом в "Доме-2". Участники телестройки именно у костра решали, кого стоит выгнать из шоу.
"На нём Гусман может жарить шпикачки", — посоветовал ведущий.
Ургант предполагает, что теперь в КВН придётся поменять и систему оценок, так как Ольге для выражения всех чувств необходимы эмодзи.
"Единственное пожелание от Оли: делать выступления по 15 секунд, чтобы они помещались в сторис Instagram", — продолжал язвить Иван.
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