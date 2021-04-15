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Дружинина расказала, как вела себя Макеева на съёмках

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Макеева, по словам Светланы Дружининой, нередко опаздывала и диктовала свои условия на съёмочной площадке. Актриса снималась у известного режиссёра в картине "Гардемарины 1787. Мир".

Дружинина расказала, как вела себя Макеева на съёмках

Актрису, однако, быстро "спустили с небе на землю". Об этом Дружинина рассказала в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В программе Анастасия Макеева уходила от ответов, поэтому ведущая позвала в студию Светлану Дружинину.

Дружинина познакомилась с Макеевой в процессе съёмок сериала "Гардемарины 1787. Мир", который зрители увидят в этом году. Дружининой понравился типаж Макеевой, но ей все не советовали звать артистку на роль.

"Ох, когда я пришла и сказала "срочно, немедленно, завтра приглашайте Анастасию Макееву", пошёл такой общий вздох, все стали страдать, знаете, когда женщина говорит о женщине. Это был невероятный потрясающий негатив, и далее пришла Настя. Идеальная тихая овечка. Прочитала сценарий. И вот мы начали искать к друг другу подход", — объяснила Дружинина.

Макеева усмехнулась, слушая эту историю, но Дружинина продолжила говорить о совместной работе с актрисой.

"Могу только сказать, что шли одна за другой обиды", — объяснила Дружинина.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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