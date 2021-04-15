24-летний блогер умер при загадочных обстоятельствах

Адам Перкинс скончался 11 апреля, однако близкие звезды интернета не спешили рассказывать о трагедии.

На 25-м году жизни скончался известный блогер и музыкант из США Адам Перкинс.

Скорбную новость сообщил брат-близнец блогера Патрик.

В Instagram-аккаунте парень опубликовал трогательное фото с Адамом и объяснил, что он тяжело переживает утрату брата.

"Я даже не могу выразить словами, что значит для меня эта потеря. Мне часто задают вопрос, каково быть близнецом. Я обычно отвечаю: "каково НЕ быть близнецом?". Я люблю тебя, мой лучший друг", — обратился к интернет-аудитории Патрик.

Что стало причиной смерти блогера пока не сообщается. По информации Daily Mail, звезда Сети скончался 11 апреля. Его бездыханное тело обнаружили родственники в собственном доме.

Адам Перкинс делал необычные ролики на сервисе Vine. Его коронную фразу "Welcome to Chilli's" ("Добро пожаловать в Чиллис") повторяли многочисленные фанаты из разных уголков планеты.

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