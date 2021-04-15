Дети подали в суд на Марию Максакову

Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс подали иск в Пресненский суд Москвы. Наследники требуют, чтобы мать передала им квартиру на Краснопресненской набережной.

Элитную квартиру стоимостью около 200 млн руб Марии Максаковой подарил отец. Интересы Людмилы в суде будет представлять бывший муж исполнительницы Владимир Тюрин.

"Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней", — передаёт слова Марии "СтарХит".

Певица уверена, что её детей используют в корыстных целях.

"Если я имела неосторожность родить от него двоих детей, то я что, теперь раб до конца жизни?! При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ", — сказала Максакова, объяснив, что сын и дочь несколько лет назад стали проживать с отцом.

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