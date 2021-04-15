Разин рассказал, в чём "Ласковый май" превзошёл Пугачёву

Андрей Разин поставил свою группу в один ряд с Примадонной.

Продюсер легендарного коллектива поздравил Примадонну с днём рождения и посвятил Алле Борисовне пост в Instagram в честь её 72-летия.

Разин отметил, что его многое связывает с Примадонной. Он объяснил, что в юном возрасте у него было два кумира — Алла Борисовна Пугачёва и Донна Саммер. Именно они вдохновили Разина заниматься музыкой.

"Горжусь тем, что мы с Аллой Борисовной Пугачёвой являемся лидерами по количеству выступлений в спорткомплексе "Олимпийский". Группа "Ласковый май" с моим участием дала в нем 49 аншлаговых концертов, а Алла Борисовна Пугачева — 42. Больше к нам по этому показателю никто никогда не приближался и никогда не приблизится, потому что спорткомплекса "Олимпийский" больше нет. Его снесли", — отметил Разин.

Продюсер адресовал Примадонне поздравление.

"Но сегодня я хочу поздравить Аллу Борисовну с днём рождения и пожелать ей здоровья, женского счастья. Я очень рад, что у неё прекрасные дети, очень хороший, любящий муж и что она наконец-таки обрела счастье. Для меня очень важен её покой, благосостояние и забота. Огромное спасибо за это Максиму. Алла Борисовна, желаю Вам прожить столько, сколько прожила моя учительница Изабелла Юрьева и в 100 лет выйти в колонном зале Дома Союзов, и что-нибудь нам сварганить. С днём рождения!" — написал Разин в своём микроблоге.

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