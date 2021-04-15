Известный российский блогер Николай Соболев дал интервью Саше Спилберг, став гостем на YouTube-шоу Lovecast.
Спилберг задаёт своим гостям вопросы по поводу интимных сторон отношений мужчины и женщины. Николай Соболев стал единственным представителем сильного пола, которого позвали на Lovecast.
Спилберг поспешила спросить его о том, что он думает об известных женщинах. Она вспомнила, что Собчак беседовала с Соболевым по поводу документального фильма о протестах. Ведущая поинтересовалась у звезды интернета, что он считает самым сексуальным в Ксении Анатольевне.
"Мозг, интеллект. Как ей когда-то написали в комментариях, она — фаллическая женщина, женщина с внутренним стержнем, с какими-то мужскими качествами", — объяснил Соболев.
Ранее Ксения Собчак рассказывала, как неизестный поклонник предлагал ей за деньги провести с ним ночь.
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