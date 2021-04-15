Соболев объяснил, в чём секрет женской притягательности Собчак

Известный российский блогер Николай Соболев дал интервью Саше Спилберг, став гостем на YouTube-шоу Lovecast.

Спилберг задаёт своим гостям вопросы по поводу интимных сторон отношений мужчины и женщины. Николай Соболев стал единственным представителем сильного пола, которого позвали на Lovecast.

Спилберг поспешила спросить его о том, что он думает об известных женщинах. Она вспомнила, что Собчак беседовала с Соболевым по поводу документального фильма о протестах. Ведущая поинтересовалась у звезды интернета, что он считает самым сексуальным в Ксении Анатольевне.

"Мозг, интеллект. Как ей когда-то написали в комментариях, она — фаллическая женщина, женщина с внутренним стержнем, с какими-то мужскими качествами", — объяснил Соболев.

Ранее Ксения Собчак рассказывала, как неизестный поклонник предлагал ей за деньги провести с ним ночь.

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