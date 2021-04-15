Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери

Экс-солитска группы "ВИА ГРА" Альбина Джанабаева подарила супругу третьего ребёнка. С звёздной семье растут два сына. От первого брака у Меладзе есть три взрослых дочери.

Джанабаева стала мамой в третий раз. Теперь у счастливых супругов появилась ещё и дочка. О радостном событии на своей страничке в Instagram рассказал сам Валерий Шотаевич.

"В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью!!! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко!!! Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди, по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!" — написал Меладзе в своём микроблоге.

Певец особо отметил, что дочка родилась у него в День космонавтики. Этот факт он отметил смайликом в виде ракеты.

Поздравили певца как простые фолловеры, так и звёзды.

"Счастье, Валера, Альбина!!! От души поздравляю с рождением доченьки", — написал Денис Клявер. "Поздравляю, дорогие, какое большое счастье!" — отметил под постом коллеги Игорь Николаев. "Валера и Альбина!! Мои поздравления!!! Счастье", — написал Александр Ревва.

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