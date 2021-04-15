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Налоговые органы закрывают бизнес онкобольной Заворотнюк

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Страдающая раком мозга актриса отошла от дел из-за тяжёлой болезни, а продолжатели её дела не справились с возложенными на них обязанностями.

Налоговые органы закрывают бизнес онкобольной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк является учредителем компании "Азарт-Продакшн".

СМИ стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает "Азарт-Продакшн".

Фирма, деятельность которой была связана со съемками телепередач и шоу, перешла в управление дочери актрисы Анны Заворотнюк в 2017 году.

Сообщается, что компания приносит нулевую прибыль.

В 2020 году Анну уведомили о том, что в документах значатся недостоверные сведения, предоставленные в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Генеральному директору компании рекомендовали переписать юридический адрес, но Заворотнюк-младшая не выполнила требования контролирующих органов.

"По закону ее исключили из ЕГРЮЛ", — сообщил собеседник ФАН, объясняя причины закрытия бизнеса.

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Автор: Елена Былкина
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