Страдающая раком мозга актриса отошла от дел из-за тяжёлой болезни, а продолжатели её дела не справились с возложенными на них обязанностями.
Анастасия Заворотнюк является учредителем компании "Азарт-Продакшн".
СМИ стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает "Азарт-Продакшн".
Фирма, деятельность которой была связана со съемками телепередач и шоу, перешла в управление дочери актрисы Анны Заворотнюк в 2017 году.
Сообщается, что компания приносит нулевую прибыль.
В 2020 году Анну уведомили о том, что в документах значатся недостоверные сведения, предоставленные в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Генеральному директору компании рекомендовали переписать юридический адрес, но Заворотнюк-младшая не выполнила требования контролирующих органов.
"По закону ее исключили из ЕГРЮЛ", — сообщил собеседник ФАН, объясняя причины закрытия бизнеса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.