Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стала известна зарплата Шипачёва по новому контракту с "Динамо"
Когда накопления растут как снежный ком
Безответственно: в МИД Франции критикуют регионы, заказавшие Sputnik V
"Ахмат" не будет менять название из-за санкций США
В Японии предлагают лечить болезнь Альцгеймера лучами света
Ставки по вкладам достигли максимума с июня 2020 года
"Никому не надо волноваться": МИД Турции рассказал о конвенции Монтрё
Мужчины с низким голосом пользуются большим успехом у женщин
Рубль слабеет на новостях о санкциях

Дочь Пригожина показала снимок, на котором в ней - 125 килограммов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Даная Пригожина рассказала о своих страданиях из-за избыточного веса. Девушка объяснила, в школе над ней все смеялись. В отчаянии школьница прибегла к китайским таблеткам, которые позволили ей скинуть пятнадцать килограммов. Это был опрометчивый шаг, так как потом Даная за год набрала ещё пятьдесят.

Дочь Пригожина показала снимок, на котором в ней - 125 килограммов

"Я в своё время достигла веса 125! (внешне безобразный вид, внутри хаус) Смотри коллаж, в последней фотке видно, какая была я. Но я вовремя взялась за себя, и сейчас уже года два мой вес не превышает отметки 90 кг, чему я очень рада. Лучше чем 125 кг. Конечно я на этом не останавливаюсь", — написала Даная в своём микроблоге под снимками.

Девушка объяснила, что в 2018 году смогла скинуть вес, так как старалась правильно питаться.

"Сейчас я на этом не останавливаюсь, самый большой вес уходит быстро, а вот остальное сложнее", — объяснила дочь Иосифа Пригожина.

Даная контролирует свой рацион, ходит на массаж и другие оздоровительные процедуры.

Фолловеры похвалили девушку за упорство и пожелали ей успехов.

"Сила воли!";

"Умничка!";

"Все у тебя получится! Только вперёд!" — комментировали пост в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ДОЧЬ ПРИГОЖИНА ПОХУДЕЛА НА 21 КГ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой
"Никому не надо волноваться": МИД Турции рассказал о конвенции Монтрё
Мужчины с низким голосом пользуются большим успехом у женщин
Рубль слабеет на новостях о санкциях
Боец UFC Чимаев показал видео борьбы с Кадыровым
Волочкова случайно показала лицо тайного возлюбленного
Люди стали больше доверять компьютеру, чем друг другу
Банки уличены в мисселенге с кешбэком
В МИД Франции назвали Украину в ЕС "несерьёзной перспективой"
Мизулина объяснила жалобу на Моргенштерна в Генпрокуратуру
Популярное
Мир. Новости мира
Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции

Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.

Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Общество
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты, а железные дороги разберут на металлолом
Здоровье и профилактика
Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь
Любовь Степушова Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет? Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Елизавета II отреагировала на отказ Маркл приехать на похороны
Российский шоу-бизнес
Мальчик или девочка? У Меладзе и Джанабаевой родился малыш
Знакомая звезды ВИА "Песняры" рассказала о его последних днях жизни
Шоу-бизнес
Знакомая звезды ВИА "Песняры" рассказала о его последних днях жизни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников