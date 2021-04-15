Дочь Пригожина показала снимок, на котором в ней - 125 килограммов

Даная Пригожина рассказала о своих страданиях из-за избыточного веса. Девушка объяснила, в школе над ней все смеялись. В отчаянии школьница прибегла к китайским таблеткам, которые позволили ей скинуть пятнадцать килограммов. Это был опрометчивый шаг, так как потом Даная за год набрала ещё пятьдесят.

"Я в своё время достигла веса 125! (внешне безобразный вид, внутри хаус) Смотри коллаж, в последней фотке видно, какая была я. Но я вовремя взялась за себя, и сейчас уже года два мой вес не превышает отметки 90 кг, чему я очень рада. Лучше чем 125 кг. Конечно я на этом не останавливаюсь", — написала Даная в своём микроблоге под снимками.

Девушка объяснила, что в 2018 году смогла скинуть вес, так как старалась правильно питаться.

"Сейчас я на этом не останавливаюсь, самый большой вес уходит быстро, а вот остальное сложнее", — объяснила дочь Иосифа Пригожина.

Даная контролирует свой рацион, ходит на массаж и другие оздоровительные процедуры.

Фолловеры похвалили девушку за упорство и пожелали ей успехов.

"Сила воли!"; "Умничка!"; "Все у тебя получится! Только вперёд!" — комментировали пост в Сети.

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