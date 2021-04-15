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Волочкова случайно показала лицо тайного возлюбленного

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена с таинственным женихом, личность которого предпочитает скрывать от любопытной публики.

Игру с интернет-аудиторией экс-прима Большого театра начала ещё в 2020 году. Анастасия по частям показывала своего тайного воздыхателя, которого, как выяснилось, зовут Олег.

На новом снимке балерина сидит с бойфрендом в стеклянной веранде лицом к лицу.

"Мы с Олегом открыли сегодня сезон любимой домашней веранды", — написала Анастасия под фото.

На фото видна только рука и нога мужчины, однако в стеклянном отражении можно разглядеть лицо возлюбленного знаменитой балерины.

В шоу "Секрет на миллион" Анастасия ранее объяснила, что у неё есть любимый мужчина, с которым она счастлива как женщина.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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