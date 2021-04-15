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С ним бесполезно разговаривать: Шаляпин негативно отозвался о Дробыше

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шаляпин сотрудничал с Дробышем после выпуска из "Фабрики звёзд", однако совместная работа с продюсером не заладилась и была непродолжительной. Дробыш не пожелал способствовать карьере Прохора и нелестно о нём отзывался.

С ним бесполезно разговаривать: Шаляпин негативно отозвался о Дробыше

По мнению Прохора, профи шоу-бизнеса видел в нём "золотую антилопу, которую упустил". Шаляпин обвиняет Дробыша в неискренности.

"Зато за глаза, в каком-нибудь интервью, говорил, мол, я такой-сякой, фрик. Как только он меня не называл! Ну сказал бы просто, что за Прохора не занесли бабки! С ним бесполезно разговаривать — у Виктора Яковлевича своя правда, у меня — своя", — рассказал Шаляпин в интервью Любови Терлецкой.

Прохор объяснил, что знает про продюсера "много гадостей", но не спешит поливать грязью бывшего наставника.

Вместе с Шаляпиным Дробыш продюсировал также других участников "Фабрики звёзд": Зару, Согдиану, Романа Архипова, Арсения Бородина, Дмитрия Колдуна и других.

Ранее Настасья Самбурская раскритиковала Дробыша за неумелое продюсирование её творчества.

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Прохор Шаляпин на Фабрике звезд-6. Проказница. 8.04.2006 г.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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