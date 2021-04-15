Дочь Легкоступовой планирует петь песни матери

Наследница исполнительницы хита "Ягода-малина" поделилась своими планами, узнать о которых должны рэпер Баста и Филипп Киркоров.

Валентина Легкоступова оставила после себя не только материальное наследие, но и творческое. О том, как грамотно распорядиться этим неосязаемым богатством, размышляет дочь певицы Анетта Бриль.

По словам Анетты, на продолжение дела матери её вдохновила песня Василия Вакуленко (Баста) "Сансара".

"Я часто вспоминаю слова из потрясающей песни Басты "Сансара". Там поётся: "Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей". И я поняла, что хочу, чтобы песни мамы звучали, я хочу дать им новую жизнь", — рассказала Бриль в интервью Пятому каналу.

Анетта призналась, что мечтает о встрече с рэпером, чтобы поговорить о возможном творческом сотрудничестве.

Дочь покойной исполнительницы также вспомнила, что Валентина Легкоступова пела песню "Только ты" в дуэте с Филиппом Киркоровым.

"Сейчас мы выходим с песней "Только ты", а следующая песня будет дуэтная, мы планируем спеть её вместе певцом Нодаром Ревией. Хотим перепеть ту песню, которую в своё время мама пела вместе с Филиппом Киркоровым — "Двое в лифте". Я была бы очень рада, если бы он узнал. Может, он дал бы свои комментарии. Мне было бы очень приятно, потому что я считаю Филиппа величайшим артистом. И я очень рада, что у мамы был дуэт с таким потрясающим певцом", — объяснила Анетта.

Ранее вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов заявлял о желании петь песни покойной супруги, однако потом яхтсмен отказался от этой затеи.

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