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Садальский назвал Моргенштерна Шайтаном и похвалил за доброе дело

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Стас Садальский оценил пожертвование Моргенштерна, который тот перечислил в благотворительный фонд. Сумма составила 666 666 рублей.

Садальский назвал Моргенштерна Шайтаном и похвалил за доброе дело

"Мусульмане говорят, что накануне Рамадана и во время даже Шайтан, прикованный Аллахом на цепи, делает добрые дела, это похоже на правду. Музыкант перечислил 666 666 рублей в фонд помощи детям, что вызвало много споров", — написал артист в своём микроблоге.

Садальский вступился за скандально известного исполнителя.

"Пусть те, кто его (Моргенштерна) осуждают, сами сделают такое пожертвование с 888 888 рублями. Моргенштерн — это вообще какая-то самодеятельность, конечно, даже обсуждать его не хочу. Но когда люди, даже пусть Шайтаны, во время вселенского Рамадана помогают — это уже хорошо. Мне он уже стал нравиться, потому что помогает", — отметил Садальский.

Артист отметил, что не оскудеет рука дающего.

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Моргенштерна критикуют за пожертвование в 666 666 рублей / Ответ Моргенштерна
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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