Гордон объяснила, почему разогнали Среднеуральский монастырь

Екатерина Гордон пожалела насельниц монастыря, которых заставляют покинуть монастырь, вокруг которого разыгрались нешуточные страсти. Именно в этом монастыре задержали отца Сергия (Романова).

"Среднеуральский монастырь был открыт для всех страждущих. Там жили и живут в том числе и дети, от которых отказался Минздрав. Приставы разгоняют жителей среднеуральского монастыря. Удивительно наблюдать как гонят монахинь, прихожан и болящих. Вслед за проигранным арбитражным судом начались адовы гонения: оказалось, что есть правильные и неправильные православные воцерковленные люди. Провокация Собчак, с которой начался ад для монахинь и отца Сергия, кажется теперь абсолютно спланированной дешёвой заказухой перед сменой собственника огромного монастыря", — написала Гордон в своём микроблоге.

Подписчики поддержали возмущения известного юриста.

"С каких пор светское правительство стало вмешиваться в жизнь монастырей? Во все времена монастыри были убежищем от внешнего мира. Ну до сего момента то есть. Кое кто решил что он выше бога…", — прокомментировали пост Гордон фолловеры.

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