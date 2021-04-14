Мальчик или девочка? У Меладзе и Джанабаевой родился малыш

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь. В семье уже воспитывается семнадцатилетний сын Константин и шестилетний Лука.

От первого брака с женой Ириной у Валерия Шотаевича есть взрослые дочери: Софья, Инга и Арина.

О своём интересном положении Альбина Джанабаева сообщила в микроблоге, опубликовав фотосессию, на которой заметен объёмный живот звезды.

Валерий Меладзе с юмором высказался о своём скором отцовстве. Певец заявил, что за его столом хватит места всем его наследникам, однако придётся приобрести ещё один стул.

Меладзе ранее трогательно поздравил беременную супругу с днём рождения, пожелав ей быть счастливой с ним. Артист объяснил жене, что другого варианта для них не существует.

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