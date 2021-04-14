Садальский сообщил о смерти телеведущего Олега Марусева

Станислав Садальский разместил пост в своём Instagram-аккаунте, в котором сообщает скорбную весть.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" написал о кончине популярного телевизионного ведущего и актёра театра и кино Олега Марусева.

"Ушел Олег… мне звонят… сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, или произнести. Ничего не лезет в голову", — написал артист в своём микроблоге.

Садальский называет Олега Марусева близким другом. В память о нём Станислав Юрьевич процитировал фрагмент стихотворения Валерия Брюсова:

"Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: Своей судьбе не прекословь! Нам свищет соловей на клёне: Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!"

Олег Марусев — заслуженный артист России. На ТВ он был ведущим таких передач, как "Пойми меня", "Под знаком зодиака", "Щедрое лото".

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