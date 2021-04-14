В организме Алибасова произошли мутации: мнение сына продюсера

Бари Алибасов-младший считает, что на здоровье отца негативно отразилось то, что он жил в зоне радиационного заражения.

"В организме папы совершенно точно произошли мутации, так как он в своё время жил недалеко от Семипалатинска, в районе которого проводились ядерные испытания", — заявил сын продюсера в интервью "Собеседнику".

Бари Алибасов лечится в Калининграде, восстанавливаясь после тяжёлой травмы. По словам сына, он тратит на реабилитацию отца от 300 до 500 тысяч рублей. Алибасов-младший рассказал о проблемах Бари Каримовича с памятью.

"Каждые пятнадцать минут ему приходится объяснять, кто он такой и где находится", — посетовал сын продюсера.

Ранее Бари-младший рассказывал, что лишившийся памяти Бари Алибасов интересуется женщинами .

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