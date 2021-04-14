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Елена Малышева рассказала, как перенесла коронавирус

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Жить здорово" рассказала свою историю столкновения с коварным вирусом COVID-19.

Елена Малышева рассказала, как перенесла коронавирус

В очередном выпуске телевизионной программы на Первом канале Елена Малышева призналась, что не сумела избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Телеведущая объяснила, что узнала о перенесённом заболевании, когда получила анализы на антитела.

Елена Васильевна с удивлением обнаружила, что перенесла болезнь в бессимптомной форме.

"Я, видимо, переболела бессимптомно. Просто положительный анализ, все очень легко прошло. Есть антитела", — объяснила Елена Малышева.

Теледоктор объяснила, что в нашей стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Многие субъекты Российской Федерации медленно, но верно снимают ранее принятые ограничения.

В США, наоборот, масочный режим ужесточился. Жители Америки надевают одновременно две медицинские маски, чтобы минимизировать риск заражения опасным вирусным заболеванием.

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Жить здорово! Выпуск от 12.04.2021
Автор: Елена Былкина
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