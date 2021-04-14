Ведущая шоу "Жить здорово" рассказала свою историю столкновения с коварным вирусом COVID-19.
В очередном выпуске телевизионной программы на Первом канале Елена Малышева призналась, что не сумела избежать заражения коронавирусной инфекцией.
Телеведущая объяснила, что узнала о перенесённом заболевании, когда получила анализы на антитела.
Елена Васильевна с удивлением обнаружила, что перенесла болезнь в бессимптомной форме.
"Я, видимо, переболела бессимптомно. Просто положительный анализ, все очень легко прошло. Есть антитела", — объяснила Елена Малышева.
Теледоктор объяснила, что в нашей стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась.
Многие субъекты Российской Федерации медленно, но верно снимают ранее принятые ограничения.
В США, наоборот, масочный режим ужесточился. Жители Америки надевают одновременно две медицинские маски, чтобы минимизировать риск заражения опасным вирусным заболеванием.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.