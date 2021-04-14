Подписчиков шокировал снимок журналистки, на котором она запечатлена в необычном ракурсе с широко раскрытым ртом.
Ксения Собчак разместила в Instagram селфи из кратковременной командировки.
На фото светская львица в бикини цвета морской волны сидит на пляже со странно открытым ртом.
Внимание аудитории привлекли ярко-красные губы журналистки и крупные белоснежные зубы.
"За что я люблю Инстаграм: Слетал на два дня в командировку, а фото теперь на месяц", — написала Собчак под снимком.
Поклонники журналистки поделились своими нехорошими предчувствиями.
"Даже представить сложно, сколько будет неприличных мемов с этим фото";
"Я не пойму Ксения Анатольевна политик, серьезный журналист или лицедей?;
"Ксения на пути возглавить список Бузовой-Волочковой по фото в трусах. Думала она хоть немного отличается от них — более содержательна";
"Найдите ей уже мужика", — комментировали снимок в Сети.
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