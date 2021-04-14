Бородину раскритиковали за высмеивание отдыха в России

Звезда "Дома-2" бурно отреагировала на весть о прекращении авиасообщения с Турцией.

Ксения Бородина поделилась своим расстройством с подписчиками. Телеведущая опубликовала в Instagram пост, в котором выразила своё негодование по поводу того, что пути в Турцию по воздуху оказались отрезанными.

Ксения Бородина поразмышляла над альтернативными вариантами отдыха.

Ей пришлись не по нраву варианты, которые предлагает родина и дружественная Абхазия.

"Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Сербия, Абхазия, Россия, Чёрное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо вперёд ещё тут пишут, что Дубай летом дешёвый ага, 65 градусов самое оно, у нас весь июль распланирован в Турции, я думаю ничего не откроют, ваши мысли какие?" — посетовала звезда ТВ и интернета.

Фолловеры не одобрили рассуждения светской львицы. Им не понравилось пренебрежительное отношение к живописным местам родной страны. Ведущая задела чувства тех россиян, которые ежегодно отдыхают на курортах России.

Интернет-пользователи упрекнули Ксению Бородину в том, что она избалована заграничными курортами, в то время как миллионы россиян не могут позволить себе отдых за пределами нашей страны. Некоторые прямо написали звезде, что она "зажралась".

"С твоими деньгами хоть в космос"; "Какая трагедия. А есть люди, которые всю жизнь никуда не летали"; "В Дагестан приезжайте — горы, пейзаж, Каспийское море", — высказались комментаторы.

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