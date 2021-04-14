Журналистка ответила на обвинения по поводу неуплаты за услуги элитной химчистки.
Ранее в СМИ просочилась информация о том, что Ксения Собчак не заплатила химчистке за работы по восстановлению товарного вида двух кожаных пуховиков.
По данным издания "Собеседник", владелец химчистки Полина Кошелева рассказала, что к ним обратилась помощница Ксении Анатольевны Елена. Женщина попросила почистить два дорогостоящих пуховика. Помощница Собчак якобы обещала расплатиться за услугу рекламой в аккаунтах Собчак в социальных сетях.
По словам владелицы химчистки Кошелевой, за работу ей не заплатили ни деньгами, ни рекламой.
Кошелева уверила, что у неё есть все необходимые доказательства и потребовала от Собчак сумму 120 тысяч рублей за свои услуги. В случае неутплаты она собирается искать правды в суде.
Журналистка уверила, что с данной химчисткой ни она, ни ее представители не имели никаких дел.
"Это мошенники, никаких документов быть не может. Все договоры на рекламу мы заключаем официально, и все документы у нас с рекламодателями есть", — цитирует слова Ксения Собчак "Собеседник".
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