Причиной смерти обладателя премии "Золотая маска" стала продолжительная болезнь.
О смерти народного артиста РСФСР Игоря Желтоухова сообщили в Instagram-аккаунте Хабаровского краевого музыкального театра, где работал актёр.
"Дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра с прискорбием извещает о смерти народного артиста России Игоря Евгеньевича Желтоухова. Он ушел из жизни сегодня утром, на 77-м году жизни", — сообщается в официальном посте со скорбной новостью.
Игорь Желтоухов — уроженец Хабаровска. С 1971 года он работал в труппе местного театра музыкальной комедии. За свою жизнь он сыграл более 200 ролей в театре. В 1990 году он удостоился звания народного артиста РСФСР.
Известность ему принесла роль в многосерийном фильме "Глухарь". В прошлом году актёрская деятельность Игоря Желтоухова была отмечен театральной премией "Золотая маска".
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