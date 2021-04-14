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Бузова отказалась стать ведущей модернизированного "Дома-2"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Девятнадцатого апреля на канале "Ю" стартует обновлённый проект "Дом-2. Новая любовь". Ради рейтингов на программу были приглашены прежние звёзды реалити-шоу.

Бузова отказалась стать ведущей модернизированного "Дома-2"

Поддержали проект своим присутствием "старички": Юлия Ефременкова, Саймон Марданшин, Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов, Алёна Рапунцель и другие.

Ранее сообщалось, что "Дом-2" продолжат вести Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони, Ольга Орлова и Андрей Черкасов. Однако оказалось, что Ольга Бузова не видит себя в роли ведущей модернизированного шоу.

"Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в "Ледниковом периоде" на Первом, ни в "Маске" на НТВ, ни в "Форте Боярд" на СТС, но вести "Дом-2" на чужом канале — уже совершенно другая ситуация", — цитирует слова инсайдера "СтарХит".

В своём Instagram Ольга объяснила, что действительно расстаётся с шоу, которое сделало её звездой.

"Для меня это был не просто шанс. Это было невероятное событие, которое я не забуду никогда! Мне было сложно, но я выстояла и стала той, кого вы полюбили. Сейчас пишу этот текст и реву… Но я должна идти дальше! 12.04.21 моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с Домом-2 официально закончилась! Я покидаю шоу как участница и телеведущая!" — заявила Бузова.

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"Я закрываю Дом 2" - Ольга Бузова. Последний день съемок. 2020
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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