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Гарик Харламов показал исхудавших звёзд шоу-бизнеса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гарик Харламов продолжает визуальные эксперименты. Ранее он разместил в своём Instagram отредактированные фотографии знаменитых людей, которые обзавелись шикарной шевелюрой. Лысые звёзды с красивой копной волос стали выглядеть намного презентабельнее.

Гарик Харламов показал исхудавших звёзд шоу-бизнеса

Юморист в новой серии фотоснимков опять преобразил известных личностей. На этот раз он показал, как могут выглядеть звёзды, если существенно скинут в весе.

Эксперименты с резким похудением Харламов провёл в первую очередь на себе. Кроме того, от лишних килограммов в его "фотожабах" избавились Сергей Бурунов, Иосиф Пригожин, Сергей Жуков, Василий Уткин и Филипп Киркоров.

"Ну что? Худеем к лету?" — подписал снимки Гарик.

Подписчики резидента Comedy Club отметили, что худоба далеко не всем оказалась к лицу.

"Половина будто с зоны откинулась";

"Только Жуков красавчик. Остальные Кащеи";

"Иосиф Стэтхэм?";

"А где Гузеева?";

"Уткин бомба!";

"Пригожин на маньяка смахивает";

"Худой Киркоров похож на Бузову", — комментировали фотоэксперимент в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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