Гарик Харламов продолжает визуальные эксперименты. Ранее он разместил в своём Instagram отредактированные фотографии знаменитых людей, которые обзавелись шикарной шевелюрой. Лысые звёзды с красивой копной волос стали выглядеть намного презентабельнее.
Юморист в новой серии фотоснимков опять преобразил известных личностей. На этот раз он показал, как могут выглядеть звёзды, если существенно скинут в весе.
Эксперименты с резким похудением Харламов провёл в первую очередь на себе. Кроме того, от лишних килограммов в его "фотожабах" избавились Сергей Бурунов, Иосиф Пригожин, Сергей Жуков, Василий Уткин и Филипп Киркоров.
"Ну что? Худеем к лету?" — подписал снимки Гарик.
Подписчики резидента Comedy Club отметили, что худоба далеко не всем оказалась к лицу.
"Половина будто с зоны откинулась";
"Только Жуков красавчик. Остальные Кащеи";
"Иосиф Стэтхэм?";
"А где Гузеева?";
"Уткин бомба!";
"Пригожин на маньяка смахивает";
"Худой Киркоров похож на Бузову", — комментировали фотоэксперимент в Сети.
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