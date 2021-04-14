Гарик Харламов показал исхудавших звёзд шоу-бизнеса

Гарик Харламов продолжает визуальные эксперименты. Ранее он разместил в своём Instagram отредактированные фотографии знаменитых людей, которые обзавелись шикарной шевелюрой. Лысые звёзды с красивой копной волос стали выглядеть намного презентабельнее.

Юморист в новой серии фотоснимков опять преобразил известных личностей. На этот раз он показал, как могут выглядеть звёзды, если существенно скинут в весе.

Эксперименты с резким похудением Харламов провёл в первую очередь на себе. Кроме того, от лишних килограммов в его "фотожабах" избавились Сергей Бурунов, Иосиф Пригожин, Сергей Жуков, Василий Уткин и Филипп Киркоров.

"Ну что? Худеем к лету?" — подписал снимки Гарик.

Подписчики резидента Comedy Club отметили, что худоба далеко не всем оказалась к лицу.

"Половина будто с зоны откинулась"; "Только Жуков красавчик. Остальные Кащеи"; "Иосиф Стэтхэм?"; "А где Гузеева?"; "Уткин бомба!"; "Пригожин на маньяка смахивает"; "Худой Киркоров похож на Бузову", — комментировали фотоэксперимент в Сети.

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