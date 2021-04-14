Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Льготным лекарствам в России грозит дефицит
Россия оказалась лучшей страной для начала карьеры
Запрещена работа мощнейшей японской АЭС
Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь
Британские войска оставят Афганистан
Силовики оцепили Среднеуральский женский монастырь
Обезглавленный амурский тигр найден под Хабаровском
США предрекают миллионны трупов в случае войны из-за Донбасса
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране

Галкин остался в восторге от конфликта Долиной и Вали Карнавал

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущего программы "Музыкалити" очень обрадовал скандал, который разразился в его YouTube-шоу.

Галкин остался в восторге от конфликта Долиной и Вали Карнавал

О том, что Лариса Долина раскритиковала Валю Карнавал в шоу Максима Галкина, не высказался только ленивый.

Лера Кудрявцева похвалила Галкина за то, что он пытался утихомирить гостей своей передачи. Супруг Аллы Пугачёвой действительно призывал певицу и блогера к взаимному уважению.

"Девочки, не ссорьтесь!" — увещевал юморист представительниц разных поколений, которые никак не могли нормально общаться.

При этом Галкин всё же был счастлив от того, что на его программе разгораются такие нешуточные страсти. Шоумен объяснил, что Долина ведёт себя в рамках задуманной концепции шоу.

Лариса Александровна поставила новомодной композиции единицу по десятибальной шкале. Это самые низкие оценки, которые когда-либо ставили на шоу.

Такая строгость привела в восторг супруга Примадонны.

"Классно, я тебе говорю. Ради этого это шоу придумано. Ты впервые идеальный человек, который пришёл сюда. Мы хотим конфликта поколений, а все приходят и начинают друг друга хвалить. Если в конце ты кинешь торшером в Валю, будут сумасшедшие просмотры", — объяснил Галкин причину своего воодушевления.

"Не дождётесь", — парировала Долина, которая своей нетерпимостью к звезде интернета поспособствовала популяризации шоу "Музыкалити".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Музыкалити – Лариса Долина и Karna.val
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Льготным лекарствам в России грозит дефицит
Россия оказалась лучшей страной для начала карьеры
Запрещена работа мощнейшей японской АЭС
Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь
Британские войска оставят Афганистан
Силовики оцепили Среднеуральский женский монастырь
Обезглавленный амурский тигр найден под Хабаровском
США предрекают миллионны трупов в случае войны из-за Донбасса
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Названы три ключевых вещества для сохранения здоровья мозга
Популярное
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.

Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров Игорь Буккер "Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Новости Украины
Савченко пообещала Украине: "Будет быстро и кроваво"
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Парламент
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников