Галкин остался в восторге от конфликта Долиной и Вали Карнавал

Ведущего программы "Музыкалити" очень обрадовал скандал, который разразился в его YouTube-шоу.

О том, что Лариса Долина раскритиковала Валю Карнавал в шоу Максима Галкина, не высказался только ленивый.

Лера Кудрявцева похвалила Галкина за то, что он пытался утихомирить гостей своей передачи. Супруг Аллы Пугачёвой действительно призывал певицу и блогера к взаимному уважению.

"Девочки, не ссорьтесь!" — увещевал юморист представительниц разных поколений, которые никак не могли нормально общаться.

При этом Галкин всё же был счастлив от того, что на его программе разгораются такие нешуточные страсти. Шоумен объяснил, что Долина ведёт себя в рамках задуманной концепции шоу.

Лариса Александровна поставила новомодной композиции единицу по десятибальной шкале. Это самые низкие оценки, которые когда-либо ставили на шоу.

Такая строгость привела в восторг супруга Примадонны.

"Классно, я тебе говорю. Ради этого это шоу придумано. Ты впервые идеальный человек, который пришёл сюда. Мы хотим конфликта поколений, а все приходят и начинают друг друга хвалить. Если в конце ты кинешь торшером в Валю, будут сумасшедшие просмотры", — объяснил Галкин причину своего воодушевления. "Не дождётесь", — парировала Долина, которая своей нетерпимостью к звезде интернета поспособствовала популяризации шоу "Музыкалити".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.