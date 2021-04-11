Манижа рассказала, почему называет себя русской женщиной

Певица отметила, что на Западе её назвали бы "очень осторожной феминисткой". Но в консервативной России её либеральные взгляды выглядят почти "радикальными".

Текст песни "Русская женщина" написан с изрядной долей юмора и рассказывает о стереотипном мышлении тех людей, которые советовали ей похудеть, изменить внешность или спрашивали, почему у неё к тридцати годам до сих пор нет детей, рассказала Манижа. Парадоксальным образом именно в России, благодаря своей борьбе с ксенофобией и домашним насилием, поддержке бодипозитивного и ЛГБТ-движения певице удалось наконец почувствовать себя как дома, несмотря на критику в её адрес, начиная от внешности и заканчивая творчеством.

Справляться с критикой и негативом Маниже помогают молодые поклонники, которые наблюдают, не прогнётся ли она под давлением.

"У меня есть определённое послание, которое я намерена донести до конца с помощью своей песни. Поклонникам важно понимать, что ты не отступил от своих принципов и не продался, когда мог бы иметь больше денег, будучи менее честным", — рассказала Манижа в интервью The Guardian.

Певица объяснила, чего пытается добиться всей своей деятельностью, начиная от скандальной песни для "Евровидения" и заканчивая постами в своём Instagram.

"Прежде всего я хочу, чтобы всё это искусство, все эти песни, все мои слова привели к тому, что будет принят закон, который защитит женщин и детей от домашнего насилия. Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право", — заявила Манижа.

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