"Коллега" Ольги Бузовой по "Дому-2" продолжает сливать супер гламурные снимки поющей ведущей из прошлого.
Рустаму Солнцеву, вероятно, не даёт покоя слава и успех своей бывшей соратницы. Периодически он вспоминает о девушке, с которой они участвовали в одном проекте.
На этот раз Солнцев опубликовал в своём "инстаграм" снимок времён, когда Ольга была ещё блондинкой с автозагаром на лице.
Бузова на фото одета по моде тех далёких времён, когда "Дом-2" находился на пике своей популярности. На Ольге — платье с леопардовым принтом и накидка из искусственного меха.
"Красивого вам дня!" — подписал фото Рустам.
Подписчики Солнцева поспешили поделиться своими эмоциями от увиденного.
"Похожа на сельских женщин горных районов";
"Тарасов в женском облике, все-таки они похожи", — комментировали снимок фолловеры.
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