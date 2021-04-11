Солнцев опубликовал фото "страшно красивой" Бузовой

"Коллега" Ольги Бузовой по "Дому-2" продолжает сливать супер гламурные снимки поющей ведущей из прошлого.

Рустаму Солнцеву, вероятно, не даёт покоя слава и успех своей бывшей соратницы. Периодически он вспоминает о девушке, с которой они участвовали в одном проекте.

На этот раз Солнцев опубликовал в своём "инстаграм" снимок времён, когда Ольга была ещё блондинкой с автозагаром на лице.

Бузова на фото одета по моде тех далёких времён, когда "Дом-2" находился на пике своей популярности. На Ольге — платье с леопардовым принтом и накидка из искусственного меха.

"Красивого вам дня!" — подписал фото Рустам.

Подписчики Солнцева поспешили поделиться своими эмоциями от увиденного.

"Похожа на сельских женщин горных районов"; "Тарасов в женском облике, все-таки они похожи", — комментировали снимок фолловеры.

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