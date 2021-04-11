Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Прах принца Филиппа будет перезахоронен после кончины Елизаветы II
В РПЦ утвердили правила для экзорцистов
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Киркоров рассказал, как дети перевернули его взгляды на жизнь
Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина
Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке
Морозов рассказал, как Петросян отреагировал на его похудение
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Падчерица Марьянова подала в суд на кровных родственников артиста

Солнцев опубликовал фото "страшно красивой" Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

"Коллега" Ольги Бузовой по "Дому-2" продолжает сливать супер гламурные снимки поющей ведущей из прошлого.

Солнцев опубликовал фото "страшно красивой" Бузовой

Рустаму Солнцеву, вероятно, не даёт покоя слава и успех своей бывшей соратницы. Периодически он вспоминает о девушке, с которой они участвовали в одном проекте.

На этот раз Солнцев опубликовал в своём "инстаграм" снимок времён, когда Ольга была ещё блондинкой с автозагаром на лице.

Бузова на фото одета по моде тех далёких времён, когда "Дом-2" находился на пике своей популярности. На Ольге — платье с леопардовым принтом и накидка из искусственного меха.

"Красивого вам дня!" — подписал фото Рустам.

Подписчики Солнцева поспешили поделиться своими эмоциями от увиденного.

"Похожа на сельских женщин горных районов";

"Тарасов в женском облике, все-таки они похожи", — комментировали снимок фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова 16 лет на сцене. Приход на Дом-2 и развитие карьеры.
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Солнцев опубликовал фото "страшно красивой" Бузовой
Принц Филипп перед смертью озвучил свою волю
Кения Собчак наябедничала на Юрия Дудя
Митя Фомин хочет стать отцом ребёнка Любови Успенской
Танцующую Семенович сравнили с сексуальным морским животным
Прах принца Филиппа будет перезахоронен после кончины Елизаветы II
В РПЦ утвердили правила для экзорцистов
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Киркоров рассказал, как дети перевернули его взгляды на жизнь
Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина
Популярное
Общество
Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной

Алексей Навальный по своему обыкновению вступил в жаркий спор с женщиной, пришедшей оценить условия, в которых он отбывает тюремный срок.

Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Российский шоу-бизнес
Виктория Боня думала, что принц Филипп умер ещё год назад
Общество
Меган Маркл проигнорирует похороны принца Филиппа
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников