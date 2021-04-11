Кения Собчак наябедничала на Юрия Дудя

Журналистка заявила, что передачу на YouTube-канале Юрия Дудя надо прикрыть.

Ксения Собчак в своей передаче "Осторожно, новости!" рассказала, что член Совета Федерации Елена Мизулина усмотрела в передачах Юрия Дудя пропаганду наркотиков.

Некоторое время в Ксении Анатольевне боролся правозащитник и конкурент Юрия Дудя. Журналистская зависть в Собчак победила, и она направилась "куда надо", чтобы рассказать о том, какой вред несёт в себе передача Дудя.

Ксения надела чёрные очки и шляпу и долго рассказывала любителям всё запрещать, какую опасность таит в себе деятельность популярного журналиста.

Собчак таким образом поиронизировала над теми, кто строит свою карьеру запретительными методами.

"После последнего выпуска новостей стало ясно, что мне идут шляпы. А вы уже видели все мои аргументы, почему надо запретить Дудя? Срочно подписывайтесь на #ОсторожноНовости на ютубчике. А если серьезно, абсурд уже давно перестал пробивать дно. Предъявлять Дудю, как это сделала Мизулина, пропаганду наркотиков, означает лишь то, что ему совсем не нашли что предъявить. Ни маньяка, ни "избитых монашек". Но главное — был бы человек, а статья-то найдется", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.

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