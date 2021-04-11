Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В РПЦ утвердили правила для экзорцистов
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина
Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке
Морозов рассказал, как Петросян отреагировал на его похудение
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Падчерица Марьянова подала в суд на кровных родственников артиста
Ани Лорак явилась на праздник к Киркорову с экс-супругом
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке

Кения Собчак наябедничала на Юрия Дудя

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка заявила, что передачу на YouTube-канале Юрия Дудя надо прикрыть.

Кения Собчак наябедничала на Юрия Дудя

Ксения Собчак в своей передаче "Осторожно, новости!" рассказала, что член Совета Федерации Елена Мизулина усмотрела в передачах Юрия Дудя пропаганду наркотиков.

Некоторое время в Ксении Анатольевне боролся правозащитник и конкурент Юрия Дудя. Журналистская зависть в Собчак победила, и она направилась "куда надо", чтобы рассказать о том, какой вред несёт в себе передача Дудя.

Ксения надела чёрные очки и шляпу и долго рассказывала любителям всё запрещать, какую опасность таит в себе деятельность популярного журналиста.

Собчак таким образом поиронизировала над теми, кто строит свою карьеру запретительными методами.

"После последнего выпуска новостей стало ясно, что мне идут шляпы. А вы уже видели все мои аргументы, почему надо запретить Дудя? Срочно подписывайтесь на #ОсторожноНовости на ютубчике. А если серьезно, абсурд уже давно перестал пробивать дно. Предъявлять Дудю, как это сделала Мизулина, пропаганду наркотиков, означает лишь то, что ему совсем не нашли что предъявить. Ни маньяка, ни "избитых монашек". Но главное — был бы человек, а статья-то найдется", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ОСТОРОЖНО: НОВОСТИ! Мизулина против Дудя, тайные съемки Бутиной. О чем Бил просил Собчак #31
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Митя Фомин хочет стать отцом ребёнка Любови Успенской
Танцующую Семенович сравнили с сексуальным морским животным
Прах принца Филиппа будет перезахоронен после кончины Елизаветы II
В РПЦ утвердили правила для экзорцистов
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Киркоров рассказал, как дети перевернули его взгляды на жизнь
Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина
Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке
Морозов рассказал, как Петросян отреагировал на его похудение
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Популярное
Общество
Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной

Алексей Навальный по своему обыкновению вступил в жаркий спор с женщиной, пришедшей оценить условия, в которых он отбывает тюремный срок.

Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Российский шоу-бизнес
Виктория Боня думала, что принц Филипп умер ещё год назад
Общество
Меган Маркл проигнорирует похороны принца Филиппа
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Ольгу Бузову высмеяли за фото в топике с дряблым животом
Российский шоу-бизнес
Ольгу Бузову высмеяли за фото в топике с дряблым животом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников