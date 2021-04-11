Митя Фомин хочет стать отцом ребёнка Любови Успенской

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин готов пожертвовать свой биологический материал для мечтающей о материнстве Любови Успенской.

Королева шансона ранее высказывалась о том, что хочет снова стать матерью.

Любовь Успенская рассматривала разные варианты — от усыновления до суррогатного материнства.

В этом 67-летнюю певицу готов поддержать 46-летний Митя фомин

"Вы знаете, мы с Любой уже об этом разговаривали. Я думаю, что пример Галкина и Пугачевой вполне себе может быть повторим", — сказал певец на презентации нового альбома Успенской "Берега".

Митя отмечает, что Успенская пользуются популярностью у мужчин, поэтому у него могут быть конкуренты.

"А почему вы думаете, что у Любы никого нет? Она наверняка этого не афиширует. В ее случае этого делать нельзя, она человек очень высокого полета. Она же не может сказать: "Смотрите, вот это мой ухажер"", — объяснил Фомин.

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