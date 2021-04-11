Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина

Юморист опубликовал в Instagram фотографию себя в молодости. О том, что у Ефима Шифрина есть сходство с Максимом Галкиным, первыми догадались подписчики.

Артист выкладывал архивные фотографии, на которых он запечатлён совсем юным. Интернет-пользователи на одном из снимков разглядели человека, напоминающего супруга Аллы Пугачёвой.

Шифрин решил продолжить эту игру с фолловерами и разместил ещё один снимок, на котором его сходство с Галкиным ещё более очевидно.

"Кого-то я здесь себе напоминаю", — загадочно подписал фотографию юморист.

Под снимком отметился и сам Максим Галкин. Пародист оставил под постом смайлик-улыбку.

Нашлась среди подписчиков и альтернативная версия отгадки на этот вопрос.

"Цискаридзе, может быть?" — предположили некоторые.

Остальные сошлись во мнении, что у Максима Галкина и Шифрина определённо есть что-то общее в чертах лица.

"Сначала хотела спросить, на кого! А потом поняла. И правда, потрясающее сходство", — отметили подписчики.

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