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Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" опубликовала в Instagram видео, на котором учительским тоном читает английский текст при полном аншлаге.

Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке

Желающих написать текст под диктовку модели нашлось очень много. Места в аудитории были зарезервированы заранее теми, кто хотел проверить свои знания на английском языке.

"Сегодня я читала диктант на английском для студентов и всех желающих.
Спасибо международной академии Бизнеса и управления за предоставленную возможность и доверие!" — написала Боня под видео в своём микроблоге.

Подписчики оценили безупречное произношение Виктории, которая долгое время жила за границей и смогла неплохо выучить иностранный язык.

"Вика! Вы большая умница! Очень хорошо диктовали. Говорю это, как профессиональный преподаватель английского", — похвалили звезду фолловеры.

В Москве русский диктант прочитали также Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Яна Чурикова, Анатолий Вассерман, Антон Долин, Павел Деревянко и Варвара Шмыкова.

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Выпуск №252 Боня прочтёт Тотальный Диктант
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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