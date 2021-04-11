Ани Лорак явилась на праздник к Киркорову с экс-супругом

Украинская певица и её бывший муж вместе провели весь вечер, несмотря на конфликтный развод.

Именины наследницы Филиппа Киркорова Аллы Виктории собрали весь бомонд Москвы.

Среди приглашённых гостей были Яна Рудковская, Анна Нетребко, Игорь Крутой, Игорь Гуляев, Александр Буйнов, Ани Лорак.

Удивление вызывало то, что Ани пришла на мероприятие с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу.

Это стало неожиданностью для всех, так как было известно, что у Ани есть возлюбленный — саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.

На видео застольные посиделки снимал сам Киркоров.

На кадрах видно, что Лорак с Налчаджиоглу сидят рядом.

Ани Лорак расстались с Маратом Налчаджиоглу в 2019 году. В браке, который продлился десять лет, у них родилась дочь София. Причиной расставания стали измены бизнесмена из Турции, который признал свою вину и в одном из интервью рассказал, что его "затянули клубы".

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