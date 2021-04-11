Падчерица Марьянова подала в суд на кровных родственников артиста

Несовершеннолетняя Анфиса потребовала у матери, отца и сына покойного отчима компенсацию.

Битвы за наследство артиста длились целых четыре года. По итогам судебного разбирательства свою долю в наследстве актёра получили отец, сын и вдова Марьянова.

Анфиса посчитала себя обделённой, так как при жизни артист всегда называл девочку родной.

В связи с этим вдова Марьянова Ксения Бик хочет признать свою дочь иждивенкой супруга. Женщина в ответ на своё ходатайство получила отказ.

"Это вопрос о денежной компенсации в связи с проигрышем по делу об иждивении. Это так процедурно делается. Суд принял решение, что ребенок обеспечивает себя сам", — цитирует ФАН Ксению Бик.

Вдова актёра потеряла трёхкомнатную квартиру. в которой проживала, так как суд признал необходимым выделить долю в наследстве другим родственникам артиста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.