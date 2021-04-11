Анита Цой рассказала о пугающих последствиях COVID-19

Певица пожаловалась на онемение конечности.

В 2020 году Анита Цой переболела коронавирусом в тяжёлой форме.

Артистку спасали в реанимации с помощью искусственной вентиляции лёгких.

Вирус отступил, однако исполнительница заметила осложнения после болезни.

50-летняя звезда объяснила, что рука её обездвижена.

«С момента болезни прошло девять месяцев и, хочу сказать, врачи правы: кто сильнее болеет коронавирусом, у того и последствия будут тяжелее. Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное», — передаёт слова Аниты Цой сайт Teleprogramma. pro.

Ранее певица рассказывала, что долго лечила палец на ноге, который повредила на церемонии вручения премии "Жара".

"Полгода лечила палец, сейчас с ним все прекрасно», — объяснила исполнительница.

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