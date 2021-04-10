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Пригожин порекомендовал Вале Карнавал брать уроки музыки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее популярная блогер вывела из себя Ларису Долину незнанием нот.

Пригожин порекомендовал Вале Карнавал брать уроки музыки

Певица Лариса Долина и блогер-миллионник Валя Карнавал встретились лицом к лицу на YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Лариса Долина раскритиковала вокальные способности 19-летней звезды интернета. Лариса Александровна была нетерпима к девушке, которая показалась ей излишне самоуверенной.

Маститая певица даже захотела покинуть проект, не выдерживая пыток непрофессиональным пением.

Юные интернет-пользователи набросились на Долину с обвинениями, называя женщину "душной".

Взрослые представители шоу-бизнеса с большим пониманием отнеслись к мнению Ларисы Александровны.

Иосиф Пригожин посоветовал Вале Карнавал делать выводы из замечаний опытных людей.

"Когда "маленькие" люди быстро обогащаются, они перестают понимать вкус к этому, перестают ценить. Мы не должны отворачиваться от молодежи, мы должны им помочь, но предложить им нужно, показать нужно. Поверьте мне, если Валя Карнавал не тупая, она сделает выводы из этой программы и обязательно наймет себе педагога, с которым будет заниматься, вот и все", — цитирует слова Пригожина "Рамблер".

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Автор: Елена Былкина
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