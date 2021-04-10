Экс-супруга Павла Прилучного, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, озадачила подписчиков своим необычным поведением.

Настроение у Агаты Муцениеце весьма сентиментальное. Её мучают вопросы космического масштаба.

Женщина решила поделиться своими терзаниями с фолловерами, однако едва ли ей удалось донести свою мысль до публики.

Агата разговаривала плаксивым голосом, сбивалась и жаловалась на одиночество небесных тел.

"Я шла по мосту… Я понимаю, как это несправедливо, я не могу с этим смириться. Я смотрю на эти звезды: во-первых, они на Мальдивах в 300 раз виднее, чем в Москве, они настолько яркие! Я их так отчетливо вижу, каждую звездочку… Они образуют между собой разные формы, они на разной ширине-долготе друг от друга, по разным системам координат… Это несправедливо, что я не знаю… Почему я так сильно хочу знать, но не знаю, и никто эти знания не может дать — ни книги, ни телескопы. Все так примитивно, что никто не отвечает на мои вопросы", — говорила Муцениеце, едва сдерживая слёзы.