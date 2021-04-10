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Группа Smash: Топалов и Лазарев снова будут петь вместе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёздный дуэт Сергей Лазарев и Влад Топалов споёт свои лучшие песни для самых преданных фанатов.

Группа Smash: Топалов и Лазарев снова будут петь вместе

Солисты группы Smash вспомнят прошлое и выступят на одной сцене в телевизионном шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия 1".

Группа Smash была основана в 2000 году отцом Влада Топалова Михаилом.

Предприниматель выбрал сыну в напарники Лазарева, так как ребята раньше вместе пели в детском коллективе "Непоседы".

Первый альбом Freeway был презентован в 2003 году и имел большой успех у молодёжной аудитории.

Музыканты пытались попасть на конкурс "Евровидение".

Сергей Лазарев дважды входил в тройку лидеров на международном конкурсе — в 2016 году с песней You Are the Only One и в 2019-м с композицией Scream.

В 2004 году дуэт распался. Сергей Лазарев и Влад Топалов начали сольную карьеру.

В этом году группа Smash отмечает двадцатилетний юбилей с момента создания.

В честь памятной даты вокалисты решили сделать поклонникам сюрприз и исполнить несколько своих песен на ТВ.

"Лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа — это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену", — цитирует слова Топалова "СтарХит".

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Молитва. Сергей Лазарев и Влад Топалов. Юбилейный вечер Юрия Николаева 2018.12.23
Автор: Елена Былкина
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