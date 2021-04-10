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Ольга Орлова вспомнила о домогательствах во времена "Блестящих"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица рассказала, как богатые поклонники пытались "купить" особое расположение исполнительниц, предлагая им деньги и дорогие автомобили.

Ольга Орлова вспомнила о домогательствах во времена "Блестящих"

О лихих временах в своей сценической карьере Ольга Орлова рассказала в сторис в своём Instagram-аккаунте.

Поводом вспомнить притязания состоятельных поклонников стало рассуждение одного из подписчиков о том, как в России можно заработать большие деньги.

"Когда я пела в группе Блестящие в 90-х к нам периодически приходили и предлагали "познакомиться", заманивая дорогими авто и даже десятками тысяч долларов. Может быть для кого-то этот путь и норма, но я всегда предпочитала работать и зарабатывать, чтобы у меня была возможность позволить себе все, что я хочу", — написала Ольга в своём микроблоге.

Ранее продюсер группы "Ласковы май" Андрей Разин утверждал, что российские артистки охотно занимались эскортом в 80-х годах.

"Концерт группы стоил 5000 рублей, а за девочку и ночь с ней давали 10000", — заявлял продюсер.

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Автор: Елена Былкина
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