Зрители недовольны поведением Лободы на шоу "Голос.Дети"

Публика не согласна с тем, кому певица открыла путь в финал, сочувствуя талантливым участникам, которых оставили за бортом проекта.

Шоу "Голос. Дети" часто вызывает бурные дискуссии в Сети. Публика подчас категорически не согласна с выбором судейской команды.

Так получилось и на этот раз. Светлана Лобода решила, что в финал выходят 13-летние Юлия Гаврилова и Владислав Тюкин.

Поклонники шоу недоумевают, как можно было лишить права бороться за победу других талантливых конкурсантов проекта.

"Как надо рассуждать, чтобы слить Ялкы, Полину Сюткину, Андрея Аверина, Василису?" — вопрошают в Сети. "Лабуда… Бездарность в кресле, бездарная постановка номеров, преступный выбор… Слить Сафину, Аверина и отправить зрителям Мирона. Только один из номеров про озеро в тумане был как-то симпатичен, остальное — фуфло. Мои соболезнования двум бриллиантам, которые оказались выброшенными за борт", — негодуют фолловеры.

Недовольство публики вызывает высказывания Светланы Лободы, которые кажутся сетевым критикам непедагогичными.

"Мне не понравилось, когда Лобода, выбирая лучшую, сказала, что у этой девушки потрясающая внешность (кроме голоса). Рядом стояли другие девочки, она их обидела", — уверены комментаторы. В целом мнение о проекте сложилось достаточно негативное", — сетуют зрители шоу. "О справедливости речь не идет. Думаю, всем всё давно понятно про этот конкурс", — заявляют другие.

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